Son ana kadar ihaneti sürdürdü aile boyu FETÖ’cü doktor

Ankara
emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda göz doktoru Salih U., (37) geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 2017'de FETÖ'den, görev yaptığı Ankara Etimesgut Hava Hastanesi'nden ihraç edilen eski üsteğmenin 26 kez mahrem imamlarla ankesör aracılığıyla irtibat kurduğu belirlendi.
Zanlının 12 bin lira maaşın 2 bin lirasını örgüte verdiği belirlendi. FETÖ üyesinin babası Osman U.,'nun (58) Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan, annesi Fatma U.'nun (53) Emniyet Genel Müdürlüğü
'nde Sivil Memur olarak çalışırken FETÖ'den ihraç olduğu, kardeşi Erkay U.'nun (36) ise Bilgi Teknolojileri Kurumu
'nda çalışırken ihraç olduğu belirlendi. Zanlının kardeşi Erkay U.'nun 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Amerika Birleşik Devletlerine firar eden isimlerden olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında evlen- diği doktor eşinin ise Manisa
'da FETÖ üyesi dershanelerde öğrenim gördüğünü anlatan Salih U.'nun kayınbiraderi Mehmet K.'nın ise Başbakanlık müfettişliği yaparken FETÖ üyeliğinden meslekten atılan isimlerden olduğu belirlendi.