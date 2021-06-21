Sağlık Bakanlığı son dakika 21 Haziran koronavirüs tablosu duyuruluyor. Covid-19 pandemisinin ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan en son Türkiye corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

21 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;