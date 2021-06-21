Son dakika: AYM'nin HDP kararı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin SABAH'a konuştu

HDP ÖN SAVUNMASINI VERECEK

HDP'nin kapatılma davası resmen başlarken, iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

TOPLANTI İÇİN GÜN BELİRLENECEK

Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.