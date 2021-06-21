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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AYM'nin HDP kararı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 21.6.2021 12:17 Son Güncelleme: 21.6.2021 12:18

Son dakika: AYM'nin HDP kararı sonrası Bekir Şahin SABAH'a konuştu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: AYM'nin HDP kararı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin SABAH'a konuştu

Son dakika haberi: Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi sonrasında SABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Şahin, Anayasa Mahkemesinin kararını değerlendirdi, "Beklediğimiz bir karardı" dedi.

Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Şahin, Anayasa Mahkemesinin kararının bekledikleri bir karar olduğunu söyledi.

SABAH'A İLK DEĞERLENDİRMEYİ YAPTI: MAHKEME HANGİ KARARI VERİRSE KARARA SAYGILIYIZ

Partinin banka hesabına tedbir konulmasıyla ilgili verilen kararın Anayasa Mahkemesinin takdiri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bu aşamadan sonra dosya Anayasa Mahkemesinde, mahkeme hangi kararı verirse o karara saygılıyız. Sonucunu da mahkeme değerlendirecek ve bir karar verecek" dedi.

AYM İLK İNCELEMEYİ YAPTI

Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yaptı. Anayasa Mahkemesi (AYM) heyeti, HDP'nin kapatılma iddianamesini kabul etti. Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talepleri ele aldı.

BANKA HESABINA TEDBİREN BLOKE KONULMASI REDDEDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi reddedildi.

HDP ÖN SAVUNMASINI VERECEK

HDP'nin kapatılma davası resmen başlarken, iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

TOPLANTI İÇİN GÜN BELİRLENECEK

Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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Son dakika: AYM'nin HDP kararı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin SABAH'a konuştu
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