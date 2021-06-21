SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük silahımız aşı olurken, ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.