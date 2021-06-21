SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük silahımız aşı olurken, ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.
BAKAN KOCA HAFTALIK AŞI RAPORUNU PAYLAŞTI
Son haftalarda günlük 1 milyon dozdan fazla aşı yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık aşı raporunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerine yer verdi.