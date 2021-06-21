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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı
Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:25 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:31

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz yapıldı

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... yaptığı açıklamada, "Geçen Haftanın Raporu: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan salgını hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük silahımız olurken, ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

BAKAN KOCA HAFTALIK AŞI RAPORUNU PAYLAŞTI

Son haftalarda günlük 1 milyon dozdan fazla aşı yapılırken, haftalık aşı raporunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı
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