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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:00 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:00

SON DAKİKA! duyurdu: 2 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Eren-11 Operasyonları'nda Bitlis Hizan kırsalında; Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 , silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Son Dakika Haberi... 'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda PKK bitme noktasına gelirken, tarafından yapılan açıklamada örgüte bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

"2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları'nda Bitlis Hizan kırsalında; Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 , silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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