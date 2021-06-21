SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda PKK bitme noktasına gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada örgüte bir darbe daha vurulduğu bildirildi.