SON DAKİKA: İstanbul'da uygulanan aşı sayısı belli oldu!

Son dakika haberler...Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en büyük il olan İstanbul'da Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Haziran itibariyle il genelinde 7 milyon 590 bin 610 Covid-19 aşısı uygulandığını duyurdu.