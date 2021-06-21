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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da uygulanan aşı sayısı belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:19 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:36

SON DAKİKA: 'da uygulanan aşı sayısı belli oldu!

SON DAKİKA: İstanbul'da uygulanan aşı sayısı belli oldu!

Son dakika haberine göre, 'nin nüfus yoğunluğu en büyük il olan 'da aşısı uygulanan kişi sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Haziran itibariyle il genelinde 7 milyon 590 bin 610 uygulandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, birinci dozu olan kişi sayısını 5 milyon 235 bin kişi olarak açıklarken, ikinci dozu olan kişi sayısını ise 2 milyon 354 bin olarak bildirdi.

Son dakika haberler...'nin nüfus yoğunluğu en büyük il olan 'da aşısı uygulanan kişi sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Haziran itibariyle il genelinde 7 milyon 590 bin 610 uygulandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'umuzda aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899. 2. doz: 2.354.711. Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: İstanbul'da uygulanan aşı sayısı belli oldu!
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