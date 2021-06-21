Son dakika: İYİ Parti'nin soğanlı tiyatrosunda şoke eden itiraf ve özür

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı.

Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam.