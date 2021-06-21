Son dakika: Rum kesiminin hain planı deşifre oldu! Bakan Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı

"YUNANLILAR TATAR'IN ADF'YE GELMESİ SONRASI VAZGEÇTİ"

Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde Yunanistan'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.