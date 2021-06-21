Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rum kesiminin hain planı deşifre oldu! Bakan Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı
Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:27

Son dakika: Rum kesiminin hain planı deşifre oldu! Bakan Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı

Son dakika: Rum kesiminin hain planı deşifre oldu! Bakan Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.

GÜNEY KIBRIS'TAN "ANTALYA'YA GİTMEYİN" DİPLOMASİSİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti.

"YUNANLILAR TATAR'IN ADF'YE GELMESİ SONRASI VAZGEÇTİ"

Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde 'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı 'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı 'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.

BORELL RESEPSİYONA KATILMADI

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı 'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan AB Yüksek Temsilcisi , KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi. - Milliyet

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rum kesiminin hain planı deşifre oldu! Bakan Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA