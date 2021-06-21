Yığıt ve Derman, 4’üncü yaşlarına hem konuşarak hem yürüyerek giriyor

Antalya Alanya
'da yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin, başlarından yapışık siyam ikizleri 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Derman ve Yiğit beyinlerinin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı için ameliyat edilemedi. Yapılan araştırmaların ardından ikizler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Aralık 2019'da İngiltere
'nin başkenti Londra
'ya gönderildi. Burada aralarında Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası ikizler birbirlerinden ayrıldı.
10 Haziran 2020'de ambulans uçakla Ankara
'ya getirilen ikizler Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde fizik tedavi görüyor. Yiğit'in geçtiğimiz yıl yürümeye başlamasının ardından Derman da artık ilk adımlarını atıyor. Baba Ömer Evrensel "Yiğit ve Derman anne ve baba diyerek konuşmayı öğreniyorlar. Dertlerini anlatabiliyorlar. Haftanın 5 günü fizik tedavileri devam ediyor. Mutluyuz, çocuklarımız sağlığına kavuştu. Rüyalarımız ve hayallerimiz gerçek oldu" dedi. Fatma Evrensel "Çocuklarımızın 4'üncü yaş günlerini ayakta kutlayacağız. Başkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.