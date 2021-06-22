Danıştay Başkanı ve üyeleri HSK’yı ziyaret etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda göreve yeni başlayan üyeler ile HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Başsavcısı Abdülkadir Atalık, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Danıştay Başkanvekili Hasan Güzeler ve Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz ziyaret etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Danıştay üyeleri, yeni seçilen HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeleri tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.