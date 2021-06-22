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Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:49

Başkanı ve üyeleri HSK’yı ziyaret etti

İLKER TURAK İLKER TURAK

Başkanı başkanlığındaki heyet, yeni seçilen HSK üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda göreve yeni başlayan üyeler ile HSK Başkanvekili 'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu Başkanı , Danıştay Başsavcısı , Danıştay Başkanvekili , Danıştay Başkanvekili ve Danıştay Genel Sekreteri ziyaret etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Danıştay üyeleri, yeni seçilen HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı ve üyeleri tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

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Danıştay Başkanı ve üyeleri HSK’yı ziyaret etti
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