Gazeteci Mustafa Uslu’ya saldırıyı kınadılar: “Bir gazeteciye saldırmak barbarlıktır”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'ndeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu darp edilmiş, yüzü kanlar içinde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu dört saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ALTUN: "BU BARBARLIĞI KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz" dedi.