Gazeteci Mustafa Uslu’ya saldırıyı kınadılar: “Bir gazeteciye saldırmak barbarlıktır”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'ndeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu darp edilmiş, yüzü kanlar içinde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu dört saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
ALTUN: "BU BARBARLIĞI KINIYORUZ"
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz" dedi.
ÇELİK: "MUSTAFA USLU'YA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili açıklama yapan siyasetçilerden oldu. Çelik, "İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz... Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
DAĞ: "BU SALDIRIYI KINIYORUM"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, saldırıyı kınayarak, "Kamuoyunu bilgilendirmek" amacıyla görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Hiçbir açıklaması olmayan bu saldırıyı kınıyorum" dedi.
ÜNAL: "BİR GAZETECİYE SALDIRMAK BARBARLIKTIR"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise sosyal medya hesabından, açıklama yapan siyasetçilerdendi. Ünal, "Mesleğini icra eden bir gazeteciye saldırmak barbarlıktır. İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
SARIEROĞLU: "BU ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUM."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise "Haber takibi yaptığı sırada saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun diliyorum. Bu çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi.
GÖKSU: "GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİLERİMİZİ İLETİYORUZ"
AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, resmi Twitter hesabından gazeteci Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Göksu, sosyal medya hesabından "Mesleğini icra ederken alçakça bir saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.