İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, tam normalleşme için 1 Temmuz'u işaret ederken kalkacak olan yasakları da paylaştı. Erdoğan, yasakların durumuna ilişkin detayların ise İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacağını ifade etti.
Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi beklemeye konuldu. Bilindiği üzere, yasakların durumu ve diğer birçok detay İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam olarak açıklığa kavuşturuluyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
İşte, İçişleri Bakanlığı 21 Haziran yeni genelge hakkında son durum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.