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Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi 1 Temmuz: İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı mı, hangi yasaklar kalktı?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:40 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:40

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi 1 Temmuz: İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı mı, hangi yasaklar kalktı?

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi 1 Temmuz: İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı mı, hangi yasaklar kalktı?

Kabine Toplantısı kararları açıklanırken için bekleyiş de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile birçok yasağın kalkacağını belirtirken detayların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paylaşılacağını ifade etti. Bu noktada, yeni genelge yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz'da kalkacak yasakların durumu belirtilecek. Peki, yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? Detaylar haberde.

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, tam normalleşme için 1 Temmuz'u işaret ederken kalkacak olan yasakları da paylaştı. Erdoğan, yasakların durumuna ilişkin detayların ise ile netlik kazanacağını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi beklemeye konuldu. Bilindiği üzere, yasakların durumu ve diğer birçok detay İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam olarak açıklığa kavuşturuluyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

İşte, İçişleri Bakanlığı 21 Haziran yeni genelge hakkında son durum

HANGİ YASAKLAR KALKTI?

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

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İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi 1 Temmuz: İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı mı, hangi yasaklar kalktı?
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