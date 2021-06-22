Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısı sonuçları belli oldu. Başkan Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın ardından, gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 21 Haziran 2021 Kabine kararları sonrası Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hangi yasaklar kalktı? İşte son bilgiler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
21 Haziran 2021 Kabine Toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ise henüz yayımlanmadı. Genelge yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."
1 Temmuz'da kalkacak yasakların detaylarını içerek genelgenin kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.