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Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:41 Son Güncelleme: 22.6.2021 20:43

ve 'da 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İtalya ve Hollanda'da 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

, haziran ayı içinde ve ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton , 1 ton 126 kilogram , Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Narkotik SUçlarla Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haziran ayı içinde ve ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton , 1 ton 126 kilogram , Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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İtalya ve Hollanda'da 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
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