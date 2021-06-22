İtalya ve Hollanda'da 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik SUçlarla Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar, 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
📌Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde;— Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) June 22, 2021
👉İtalya'da iki ayrı operasyonda 6️⃣ ton esrar ve 1️⃣ ton 1️⃣2️⃣6️⃣ kilogram kokain,
👉Hollanda'da ise 1️⃣4️⃣5️⃣ kilogram kokain ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/XFes8HOPTg