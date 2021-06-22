İtalya ve Hollanda'da 6 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik SUçlarla Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Haziran ayı içinde İtalya ve Hollanda ülkeleriyle paylaşılan bilgi ve değerlendirmeler neticesinde İtalya'da iki ayrı operasyonda 6 ton esrar, 1 ton 126 kilogram kokain, Hollanda'da ise 145 kilogram kokain ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.