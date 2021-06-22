Milyonluk tesis viraneye döndü! Gölkay Parkı bakımsızlıktan çürüdü

İzmit'in adeta simgesi haline gelen Gölkay Park'ın artık eski halinden eser yok. Yıllarca ailelerin, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve vakit geçirmek için tercih ettiği yeşil alan, bakımsızlığı nedeniyle adeta viraneye döndü. 2,5 milyon lira harcanarak İzmit'e kazandırılan ve her yıl ortalama 200 bin kişinin giriş yaptığı tesis, içler acısı bir hal aldı.

İÇLER ACISI BİR HAL ALDI

AK Parti döneminde İzmit'te yaşayan vatandaşların yanı sıra farklı illerdeki ziyaretçilerin de gözdesi haline gelen Gölkay Park, bakımsızlık ile baş başa kaldı.

Sayısız şampiyonaya ev sahipliği yapan Gölkay Park, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı bir alan da oldu. Dünyada ilk defa su üzerinde sema gösterisi bu tesiste gerçekleştirildi. Amatör balıkçılarının balık tutma adresi haline gelen Gölkay Park; yürüyüş yolları, parkları, mesire alanları ile vatandaşların en yoğun olarak kullandığı bir bölge oldu.

ARTIK ÖNÜNDEN BİLE GEÇİLMİYOR

Gölkay Park'ın kaderi son iki yılda tam tersine döndü. Sosyal tesisler, parklar, yürüyüş yolları, banklar, çardaklar ve su sporları için oluşturulan tesis çürümeye başladı.

Bir zamanlar ailelerin yürüyüş yaptığı parkurlar ot ve diken bağladı, oturma grupları parçalandı. Geçmişte genç çiftlilerin evlenmek için sıraya girdiği tesisler, önünden bile geçilmez oldu.

BU ANLAYIŞ TARAFINDAN YOK OLMUŞTUR

Gölkay Park'ın içler acısını yerinde tespit eden AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" dedi.

Tutuş, şöyle konuştu: "Bir İzmitli olarak, halkın parasıyla yapılan bu tesisin çürüdüğünü görmek içimizi acıtıyor. Ama daha acısı kapısından bile geçmeden, sorunu görmeden, birilerinin oturduğu yerden halkın taleplerine kayıtsız şekilde ezbere konuşması, her şeyi siyasi rövanşa dönüştürmesidir. İzmit'te halkımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir."