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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:37

Milyonluk tesis viraneye döndü! Gölkay Parkı bakımsızlıktan çürüdü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Milyonluk tesis viraneye döndü! Gölkay Parkı bakımsızlıktan çürüdü

'te sayısız uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapan, doğaseverlerin buluşma noktası haline gelen, 2.5 milyon lira değerindeki kaderine terk edildi. Kentin karmaşasından bunalan vatandaşın rahat bir nefes aldığı tesisin, birçok yerinde kırılmalar meydana geldiği hatta çürümeye başladığı görüldü. Dünyanın en gelişmiş su kayağı merkezlerinin başında yer alan tesisteki yürüyüş parkurları ot ve diken bağladı, oturma grupları parçalandı. "İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" diyen AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili , "Halkın parasıyla yapılan bu yerin 2 yılda yok olma noktasına geldi. İzmit'te hal kımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'in adeta simgesi haline gelen 'ın artık eski halinden eser yok. Yıllarca ailelerin, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve vakit geçirmek için tercih ettiği yeşil alan, bakımsızlığı nedeniyle adeta viraneye döndü. 2,5 milyon lira harcanarak İzmit'e kazandırılan ve her yıl ortalama 200 bin kişinin giriş yaptığı tesis, içler acısı bir hal aldı.

İÇLER ACISI BİR HAL ALDI

AK Parti döneminde İzmit'te yaşayan vatandaşların yanı sıra farklı illerdeki ziyaretçilerin de gözdesi haline gelen Gölkay Park, bakımsızlık ile baş başa kaldı.

Sayısız şampiyonaya ev sahipliği yapan Gölkay Park, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı bir alan da oldu. Dünyada ilk defa su üzerinde sema gösterisi bu tesiste gerçekleştirildi. Amatör balıkçılarının balık tutma adresi haline gelen Gölkay Park; yürüyüş yolları, parkları, mesire alanları ile vatandaşların en yoğun olarak kullandığı bir bölge oldu.

ARTIK ÖNÜNDEN BİLE GEÇİLMİYOR

Gölkay Park'ın kaderi son iki yılda tam tersine döndü. Sosyal tesisler, parklar, yürüyüş yolları, banklar, çardaklar ve su sporları için oluşturulan tesis çürümeye başladı.

Bir zamanlar ailelerin yürüyüş yaptığı parkurlar ot ve diken bağladı, oturma grupları parçalandı. Geçmişte genç çiftlilerin evlenmek için sıraya girdiği tesisler, önünden bile geçilmez oldu.

BU ANLAYIŞ TARAFINDAN YOK OLMUŞTUR

Gölkay Park'ın içler acısını yerinde tespit eden AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili , "İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" dedi.

Tutuş, şöyle konuştu: "Bir İzmitli olarak, halkın parasıyla yapılan bu tesisin çürüdüğünü görmek içimizi acıtıyor. Ama daha acısı kapısından bile geçmeden, sorunu görmeden, birilerinin oturduğu yerden halkın taleplerine kayıtsız şekilde ezbere konuşması, her şeyi siyasi rövanşa dönüştürmesidir. İzmit'te halkımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir."

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Milyonluk tesis viraneye döndü! Gölkay Parkı bakımsızlıktan çürüdü
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