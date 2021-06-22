Muğla'ya Rus turist yağacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından, koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamaların büyük oranda kalkacağını duyurdu. Rusya ise 22 Haziran itibariyle Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı. Bunlara ek olarak, koronavirüs vaka sayılarının düşme ve aşı çalışmalarının hızlanması, Türk turizmine hareketlilik kazandırdı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmasının hızlanmasıyla Rus turistlerin adresi Güney Ege'de talep patlaması yaşanacağı bildirildi.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bu kapsamda, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan doğan harikası, turizmin göz bebeği Muğla'ya, Rus akını bekleniyor. Hem Muğla'daki hem de Rusya'daki havalimanlarından uçuş yoğunluğu yaşanıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Haziran sonuna kadar Rusya'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanına turist taşıyan 37 Rus uçağı inecek. Sadece YDA Dalaman Havalimanına, 22 uçuş ve 5 bin 500 turist inmesi bekleniyor. Milas - Bodrum Havalimanı'na ise, Macaristan, Polonya, Ukrayna, Rusya, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuveyt, BAE, Katar, Kazakistan, Almanya, Kosova, Belarus, Makedonya, Özbekistan, Ürdün, Azerbaycan, İsviçre ve Bulgaristan'dan toplam 200 uçuş planlandığı bildirildi. Milas- Bodrum Havaalanına Haziran sonuna kadar sadece Rusya'dan, 15 uçak inecek. 22 Haziran'da, 12 uçaktan yaklaşık bin 300 yolcunun tatil için bölgeye geleceği kaydedildi. Karşılanan turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.