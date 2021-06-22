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Giriş Tarihi: 23.6.2021 01:37 Son Güncelleme: 23.6.2021 01:37

Son Dakika paylaşıldı! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 22 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! 22 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel anlamda etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin “corona virüsü son dakika” başlığı altında güncel korona son durum verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Kademeli olarak yaş ve meslek gibi öncelikli durumlar bazında ve aşılarıyla, aşılama çalışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak duyurulan en son corona virüs tablosuna göre covid-19 testi sonuçları pozitif olan 6 bin 143 kişinin tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise kamuoyu tarafından merak konusu olarak açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden araştırılıyor. 22 Haziran koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

verileri son dakika bilgisi olarak kamuoyuna duyuruldu. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları, 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor.

22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

resmi internet sitesi ile 22 Haziran koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

22 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 143
  • HASTA SAYISI: 565
  • VEFAT SAYISI: 57
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 214

21 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 294
  • HASTA SAYISI: 429
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 55,20
  • Ankara'da 94,87
  • İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Bilecik
  • Karaman
  • Malatya
  • Kastamonu
  • Isparta oldu.

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143



16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186
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Son Dakika 22 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! 22 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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