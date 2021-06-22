Son dakika: Beyoğlu’nda kavgada öldürülmüştü! Sanıklar hakkında mütalaa verildi

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Enes Peker başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay, 17 Haziran tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklete binen 2 kişi aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açtı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker(20) kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.

ÜSTÜNLÜK KURMAK İÇİN ÇATIŞMAYA GİRDİLER



Yaralı halde motosikleti bir süre sürdükten sonra duvara çarparak kaza yapan Enes Peker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, silahlı çatışma ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, çalışmalarının devamında güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve grup halinde hareket ettiklerini tespit etti. Cinayet Büro ekipleri yaptığı sokak çalışmalarında tanıkların ifadesine başvurarak iki grubunda sürekli olarak Hasköy bölgesinde gayri meşru işler yaptıklarını belirledi. Birbirlerine üstünlük kurmak için iki grup üyelerinin arasında devamlı olarak bulundukları mekanları silahla bastıkları öğrenildi. Şüphelilerin birbirlerine yaptığı eylemlerde plakasız ve başkaları adına kiralanmış otomobil ve motosiklet kullandıkları tespit edildi.



DAVA AÇILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.



Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş'a "Kasten adam öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarından müebbet hapis cezası, Berkay Bal'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istenmişti.





ATEŞ HAREKETİNİN OLMADIĞI İDDİASI



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen bir önceki duruşmada Sanık Murat Talha Alpdemir'in vekili "Kamera kayıtlarına bakıldığında müvekkilimin ateş hareketinin olmadığı görülmektedir. Sanık Güven, ateş ettiğini kabul etmiştir. Müvekkilim olayın mağduru olmuştur. Müvekkilimin tahliyesini talep ederiz" demişti.



"ANNEM KANSER HASTASI"



Tutuklu sanık Olgun Sivri savunmasında "Olay yerine arkadaşımın ricası ile gittim. Benim olayla hiçbir ilgim yoktur. 7 aydır tutukluyum, sadece arkadaşımın ricası ile oradan aldım. Annem kanser hastasıdır, çalışıp aileme bakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" demişti.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ



Savcı, suç vasfının değiştiğini belirterek Murat Talha Aldemir'in tahliyesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Berat Kadıoğlu, Güven Başören ve Olgun Sivri'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuklu sanık Murat Talha Alpdemir'in yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verilmişti.



DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR



Bugün tekrardan görülmeye devam eden 3'ü tutuklu 8 sanıklı davada savcı mütalaa verdi. Savcı, sanık Emrah Ayverdi'nin firari olması sebebiyle dosyadan ayrılmasını, maktül Enes Peker'in sanık Güven Başören'in silahından çıkan kurşun sonucunda başından vurularak öldüğüne değişildi.



MÜTALAA VERİLDİ



Mütalaada Sanık Güven Başören için "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası "Öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Olgun Sivri hakkında 3 mağdura karşı " Adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" suçuyla 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması sanık Berat Kadıoğlu için ise 3 mağdura karşı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıl 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşılık savunmalarının hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.