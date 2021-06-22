Sur’un barış elçileri 1 yılda 80 aileyi barıştırdı

Diyarbakır Sur
'da kaymakam/belediye başkanvekili, jandarma ile kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu heyet, bölgede kavga, arazi anlaşmazlığı, kan davası, kız kaçırma sonrası başlayan husumet gibi aileler arasında yaşanan sorunları büyümeden çözüme kavuşturuyor. Son bir yılda 80 aileyi barıştıran ve "Sur
'un barış elçileri" olarak da adlandırılan heyetin başında Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi
var. Çiftçi "Cari hukukun ve mahkemelerin müdahale alanı dışında kalan ihtilaflar müdahale edilmediğinde çok büyük olaylara sebep olabiliyor ve kan dökülebiliyor. Heyetimiz aileler arasında barışı sağlamak için büyük bir mücadele verirken, jandarma da önemli rol alıyor. Vatandaşla devlet arasında hoşgörü köprüsü oluşturmada ve halkla bütünleşmeyi sağlamada önemli mesafeler aldık. Bu kapsamında 72'si Sur İlçe Jandarma Komutanlığı
sorumluluk bölgesinde olmak üzere 80 aile arasında kanaat önderleri ve bölgenin ileri gelenlerinin desteğiyle barış yaptık. Vatandaşdan da güzel geri dönüşler alıyoruz" diyor.
PKK'NIN İSTİSMARI ÖNLENDİ
Terör örgütü PKK'nın daha önce bu alanı özellikle istismar ederek bölgede söz sahibi olmaya ve finans kaynağı elde etmeye çalıştığını söyleyen Çiftçi "Birlikte aktif müdahaleyle, bu istismarı engelledik. Amacımız, vatandaşlarımızın kolluğu ve devletin diğer kurumlarını her türlü sorununda danışabileceği, yardım isteyebileceği, rahatlıkla ulaşılabilir çözüm alanları olarak görmelerini sağlamak ve çözümün devlet eliyle ve devletin kapısında olduğunun farkındalığını ve bilincini yerleştirmek" diye konuştu.