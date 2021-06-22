Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan
'a ait, Kocaeli'nin Dilovası
ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili geçen yıl haziran ayında inceleme yapıldı. 28 bin metrekarelik çiftlikteki Nezir Ağa Et Entegre Besicilik
'te inceleme yapan belediye ekipleri, buradaki 15 yapının kaçak olarak TOKİ arazisine inşa edildiğini belirledi.
Konu ile ilgili başlatılan hukuki süreç sonucu, bu yapıların tahliyesi ve yıkımı hakkında karar verildi, ayrıca 662 bin 794 lira ceza uygulandı. Verilen karar doğrultusunda dün sabah saatlerinde bölgeye jandarma ve belediye ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yapıların tahliye edilmesi için verilen sürenin sona erdiğini çiftlikte bulunan yetkililere bildirdi. Ardından da kaçak yapıldığı tespit edilen yerler incelenerek belediye ekipleri tarafından tahliye işlemine başlandı. Yapıların boşaltılması sonrasında yıkılacağı belirtildi.