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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor

ABBAS ÇAKAR
Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor

’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili ’a ait çiftlikte, 15 kaçak yapı için yıkım kararının kesinleşmesinin ardından tahliye işlemi başlatıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili 'a ait, Kocaeli'nin ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili geçen yıl haziran ayında inceleme yapıldı. 28 bin metrekarelik çiftlikteki 'te inceleme yapan belediye ekipleri, buradaki 15 yapının kaçak olarak TOKİ arazisine inşa edildiğini belirledi.

Konu ile ilgili başlatılan hukuki süreç sonucu, bu yapıların tahliyesi ve yıkımı hakkında karar verildi, ayrıca 662 bin 794 lira ceza uygulandı. Verilen karar doğrultusunda dün sabah saatlerinde bölgeye jandarma ve belediye ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yapıların tahliye edilmesi için verilen sürenin sona erdiğini çiftlikte bulunan yetkililere bildirdi. Ardından da kaçak yapıldığı tespit edilen yerler incelenerek belediye ekipleri tarafından tahliye işlemine başlandı. Yapıların boşaltılması sonrasında yıkılacağı belirtildi.
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Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor
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