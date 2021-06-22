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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Yalanın ‘’sü

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yalanın ‘Sözcü’sü
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü 'ın 11 maaş, Genel Müdür Yardımcısı 'nın 5 maaş aldığını yazan gazetesine yalanlama geldi. Odatv'nin de alıntıladığı ve gazetenin dünkü sayısında yayınlanan haber "Müdüre 11 maaş, danışmanına 5 maaş" başlığı ile verilirken, yaptığı açıklama ile iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, "birden fazla görevde yer alınsa dahi sadece tek bir huzur hakkı alındığına dair" yasal düzenlemelere de yer verilerek, "yasalar dahilinde birden fazla görevde olmasına rağmen her iki ismin de sadece tek bir huzur hakkı ücreti aldığına" yer verildi. Haberin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, yalan haberle ilgili yasal sürecin de başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Yalanın ‘Sözcü’sü
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