Yargıtay’da flaş değişikler… Daire sayısı 24’e düştü! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3. Ceza Dairesi oldu

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, kapanacak daireler ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi için toplandı. Kurulda, Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin mevcut iş durumları ile kadro durumları incelendi. Buna göre kurul tarafından alınan kararda, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1 hukuk ile 3 ceza dairesinin kapatılmasına karar verildi.

14, 15 VE 19. CEZA DAİRELERİ KAPATILDI



Kapatılan 16. Hukuk Dairesine ait işlerin 1. ve 8. Hukuk Dairelerine devrine karar verildi. 14, 15. ve 19. Ceza Dairelerinin kapatılacağı belirtilen kararda, bu dairelerden 14. Ceza Dairesinin işlerinin 9. Ceza Dairesine, 15. Ceza Dairesinin işlerinin 11. Ceza Dairesine ve 19. Ceza Dairesinin işlerinin 7. Ceza Dairesine devredileceğine yer verildi.

16. CEZA DAİRESİ 3 CEZA OLDU, GÖREV ALANI GENİŞLETİLDİ



Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yüksek mahkeme yargıçlarının yargılamalarına ilk derece sıfatıyla bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu görevinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesine verilmesine, dairenin tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına ilişkin inceleme görevinin ise 5. Ceza Dairesine verilmesine hükmedildi. Kurul tarafından kapatılan daireler sebebiyle bazı dairelerin isimlerinde de değişiklikler oldu. Bu kapsamda, darbe ve örgüt üyelikleri gibi dosyalara bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 3. Ceza Dairesi oldu. 15. Hukuk Dairesi 6. Hukuk Dairesi olurken, 14. Hukuk Dairesi de 7. Hukuk Dairesi olarak değişti.

24 DAİREYE DÜŞÜRÜLME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



Öte yandan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, daireler arasındaki iş bölümü, kapatılan dairelere ve kadro sayıları göz önünde bulundurularak bazı üyelerin daireleri değiştirildi. Yapılan bu değişiklerle, Yargıtay'ın 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere toplam 24 daireden oluşturulmasıyla ilgili çalışmada tamamlandı.

YENİ BİNA 24 DAİREYE GÖRE İNŞA EDİLDİ



Daha önce, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, Yargıtay'ın yapısal değişiminin tamamlanması amacıyla 23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle altı yıl içerisinde 23'erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24'e, üye sayısının ise boşalan üye sayısının yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirileceği öngörülmüştü.

Yapılan düzenlemelere uygun olarak, Yargıtay yeni hizmet binası da 12 Hukuk ve 12 Ceza Dairesi esas alınarak inşa edilmeye başlanmıştı. Kurul, daha önce de bazı dairelerin kapatılmasına ve birleştirilmesine karar vermişti.