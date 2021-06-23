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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Bakan Ersoy: Turistler tüm kontrollere tabi olacak

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Bakan Ersoy: Turistler tüm kontrollere tabi olacak
Kültür ve Turizm Bakanı , önceki akşamki kabine toplantısı sonrası turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, 'dan gelen turistlerle ilgili bulaş riskine karşı net mesajlar verdi. İşte sözleri:
(Rusya'da bulaş verilerinin yükselmesiyle ilgili soruya dair) 'ye gelecek turistler Kovid-19 testi, aşı, karantina gibi tüm kontrollere tabi olacak. Genelgemiz var bu konuda. Zaten gerekli testleri yaptırmayan, aşısı olmayan oradan uçağa binip de gelemez. Turistlere test yapılmayacak gibi bir durum söz konusu değil.
TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR: başta olmak üzere ülkelerinden Türkiye'ye talep patlaması yaşanıyor. Sezon ekim ayında bitiyordu. Bu kez yıl sonuna kadar sürecek. Yeter ki siz güvenli ülke olun. Avrupalı yıl sonuna kadar gelir.
2019 GELİRİNİN YÜZDE 80'İNİ YAKALAYABİLİRİZ: Turizm geliri beklentimizi bir ay sonra net olarak söyleyebilirim. 2019 yılındaki gelirin yüzde 80'ini yakalamak mümkün. 20 milyar dolar civarında olabilir.

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Bakan Ersoy: Turistler tüm kontrollere tabi olacak
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