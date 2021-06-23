Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir ilk

Çizgi roman, çizgi film, drama, dijital medya eğitimleriyle birlikte hüsnühat, ebru ve tezhip gibi dersler dört yıllık bir zaman zarfında sunuluyor. Çağın ihtiyaçları düşünüldüğünde dijitalleşen dünyada çizgi roman, çizgi film alanları büyük önem arz ediyor. Bu anlayışla hareket eden okulun çağdaş görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla çizgi film üretim merkezi hâline gelmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin bütünlüklü gelişimi ile hayal ettikleri, inandıkları, çalıştıkları zaman sanat alanında başarılı olacaklarına inanan okul geleceğin sanatçılarını bekliyor.