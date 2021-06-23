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Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:28 Son Güncelleme: 23.6.2021 15:29

’nden bir ilk

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir ilk

, çağdaş görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla çizgi film üretim merkezi hâline gelmeyi amaçlıyor. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde Fen ve sosyal bilimler alanlarının yanı sıra Fransızca hazırlık sınıfı bulunuyor.

Çizgi roman, çizgi film, drama, dijital medya eğitimleriyle birlikte hüsnühat, ebru ve tezhip gibi dersler dört yıllık bir zaman zarfında sunuluyor. Çağın ihtiyaçları düşünüldüğünde dijitalleşen dünyada çizgi roman, çizgi film alanları büyük önem arz ediyor. Bu anlayışla hareket eden okulun çağdaş görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla çizgi film üretim merkezi hâline gelmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin bütünlüklü gelişimi ile hayal ettikleri, inandıkları, çalıştıkları zaman sanat alanında başarılı olacaklarına inanan okul geleceğin sanatçılarını bekliyor.

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Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir ilk
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