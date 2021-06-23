CHP’li vekilin iddiası yalan çıktı!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'in Nizip ilçesinde görev yapan bir polis memurunun arkasında intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolduğunu iddia etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla Bakan'ın iddiasının asılsız olduğu anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin ortadan kaybolmasının söz konusu olmadığını ve ilgili polisin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Murat Bakan'ı sert şekilde eleştirdi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunların genel başkanından aşağıya doğru tüm hepsine yalan siyâret etmiş, beyinlerini çürütmüş, kendilerini ajanslara satmışlardır! Yazıklar olsun, rezil" şeklinde ifadeler kullandı.