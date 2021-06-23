Dört Yıldız'lı ihale oyunu: Kendi koydukları şartlara bile aykırı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin yaptığı çöp toplama ihalesinin adrese teslim olduğu bir kez daha tescillendi. Şartnamede istenilen araçların teknik özelliklerinin sadece bir şirkette olduğunu ve ihalenin bu şirkete yönelik hazırlandığını SABAH gündeme getirmişti. Ancak CHP'li Edremit Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda, satın aldığı çöp kamyonların da ihalede istedikleri şartları sağlamadığı ortaya çıktı. Edremit Belediyesi ihalede istediği şartları taşımayan araçları satın alması "Madem bu araçlarla bu iş yapılıyor neden ihalede bu araçlar kabul edilmedi? sorusunu akıllara getirdi.
KENDİ KOYDUKLARI ŞARTLARA BİLE AYKIRI
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, geçtiğimiz aylarda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 adet çöp kamyonu satın aldıklarını duyurmuştu. Ancak satın alınan araçların söz konusu ihalede istenilen şartları sağlamadığı ortaya çıktı. Belediyenin ihalede istenilen özelliklere sahip olmayan 9 adet kamyonu satın alması "İhaleye göre madem bu özellikte araçlarla bu iş yapılamıyor, neden belediye kendi istediği şartlar dışında çöp kamyonu alıyor" yorumlarına neden oldu.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'ndeki adrese teslim ihale oyununun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Belediye'nin yaptığı hemen her ihaleyi aynı grup altında birleşmiş 4 şirkete verildiği ortaya çıktı. Aynı grup adı altında faaliyet gösteren 4 farklı şirketin girdikleri ihalelerde kimi zaman rakip gibi görünüp kimi zaman da ortaklık içinde davranarak Kamu İhale Kanunu'na aykırı davrandıkları öğrenildi. Dört Yıldız Atık Yönetimi Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adı altında birleşen Erçak, Baştürk, Park- Gün ve MCY Orman isimli şirketlerin ihalelere birlikte katılarak kademeli teklifler verip suni bir rekabet ortamı oluşturdukları iddia edildi.
AYNI İHALEYE AYNI GRUP FİRMALARI KATILARAK USULSÜZLÜK YAPILDI
Söz konusu grubun Edremit Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin hemen hepsine birden fazla şirketle girdiği ve ihalede farklı şirketler adı altında kademeli teklifler vererek ihalenin kendi gruplarında kalmasını sağladıkları da öğrenildi. 12.11.2019 tarihinde yapılan bir temizlik araçları kiralama ihalesine 4 şirketin girdiği ve bunlardan üçünün Dört Yıldız Atık Yönetimi Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren, Park-Gün, Erçak- Yeşilçam Ortaklığı ve MCY Orman şirketleri olduğu belgelere yansıdı. Grup bu ihalede 3 teklif verdi ve iş Erçak-Yeşilçam İş Ortaklğı'nda kaldı. Yine 27.11.2020 tarihinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye de 3 şirket olarak katılıp 3 ayrı teklif verdikleri ortaya çıktı. 15.12.2020 tarihli yapılan temizlik araçlara kiralama ihalesine aynı grup yine birden fazla şirketle katılarak teklif verdi. 09.03.2021 tarihinde yapılan ihalede de söz konusu grubun birden fazla şirket ile teklif verdiği öğrenildi.
KANUNA GÖRE SUÇ
Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesine göre "İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek" açık şekilde yasak olmasına rağmen aynı grup firmasına bağlı şirketlerin aynı ihalelere farklı isimler ile girerek birden fazla teklif vererek söz konusu kanuna aykırı davrandıkları ifade edildi. Aynı kanunun 58. maddesine göre de belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilenler, bütün kamu kurumve kuruluşlarının ihalelerine girmekten men ediliyor.
İHALEYE BAŞKA FİRMANIN GİRMESİ ENGELLENDİ
Belediyesi'nin yaptığı ihalenin şartnamesinde çöp kamyonların teknik özelliklerine bakıldığında araçların en az 2019 model olması ve yine en az 310 kW (beygir gücü) gücünde olması istendi. Edremit Belediyesi'nin çöp toplamak için satın aldığı araçların motor güçlerinin ise 243 kW olduğu ortaya çıktı. Belediyenin bu şekilde ihalede aynı iş yapmak için kendi satın aldığı araçlara sahip firmaların girmesini engellediği iddia edildi.