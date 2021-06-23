Dört Yıldız'lı ihale oyunu: Kendi koydukları şartlara bile aykırı

AYNI İHALEYE AYNI GRUP FİRMALARI KATILARAK USULSÜZLÜK YAPILDI

Söz konusu grubun Edremit Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin hemen hepsine birden fazla şirketle girdiği ve ihalede farklı şirketler adı altında kademeli teklifler vererek ihalenin kendi gruplarında kalmasını sağladıkları da öğrenildi. 12.11.2019 tarihinde yapılan bir temizlik araçları kiralama ihalesine 4 şirketin girdiği ve bunlardan üçünün Dört Yıldız Atık Yönetimi Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren, Park-Gün, Erçak- Yeşilçam Ortaklığı ve MCY Orman şirketleri olduğu belgelere yansıdı. Grup bu ihalede 3 teklif verdi ve iş Erçak-Yeşilçam İş Ortaklğı'nda kaldı. Yine 27.11.2020 tarihinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye de 3 şirket olarak katılıp 3 ayrı teklif verdikleri ortaya çıktı. 15.12.2020 tarihli yapılan temizlik araçlara kiralama ihalesine aynı grup yine birden fazla şirketle katılarak teklif verdi. 09.03.2021 tarihinde yapılan ihalede de söz konusu grubun birden fazla şirket ile teklif verdiği öğrenildi.