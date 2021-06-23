Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü, başörtülü gazeteciye “Yaratık” dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde başörtülü kadınlara hakaret etmiş, Marmara Üniversitesi önünde bekleyen öğrencilerle ilgili küfürlü ifadeler kullanmıştı. 1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete manşetlerini okuyan Altaylı, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci de olduğunu sanmıyorum, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya. Ellerinde 7.4 yetmedi mi pankartları bunlar. Bunlar şeytana tapanlar satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar" demişti.

FATİH ALTAYLI "YARATIK" DİYEREK HAKARET ETTİ

Fatih Altaylı bu sefer ise Denizlili gazeteci Cemile Taşdemir'e sosyal medyadan hakaret etti. Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" yorumunu yapmıştı.

Fatih Altaylı bu ifadelerinin üzerine Cemile Taşdemir'in iletisini altına "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaret etti.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında Fatih Altaylı yazdığı iletiyi silmek zorunda kaldı.

"BU HAKARETLERİN SEBEBİ SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ Mİ?"

Cemile Taşdemir, Fatih Altaylı'nın hakaret içerikli iletisini paylaşarak tepki gösterdi. Taşdemir, "Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım" ifadelerini kullandı. Daha sonra başka bir paylaşım yapan Taşdemir, "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabi dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" dedi.

"KENDİNİ BİLE KESER BU CAHİL FAŞİST"

Sosyal medyadan Fatih Altaylı'nın "yaratık" hakaretine tepki yağdı. Gazeteci Erem Şentürk, "Sokakta gördüğü başörtülü kadınları kolundan tutup karakola götürdüğü dikta çökünce bu Fatih gibi Faşist milisler kendi değersizlikleri altında ezilip böyle saldırgan oluyorlar. 1945 kara gömlekleri gibi sonunda kendini bile keser bu cahil faşist" ifadelerini kullandı.

"FATİH ALTAYLI YİNE FABRİKA AYARLARINA DÖNMÜŞ"

Gazeteci Zekeriya Say ise sosyal medyadan Fatih Altaylı'ya tepkisini dile getirdi. Say, "Fatih Altaylı yine fabrika ayarlarına dönmüş, başörtülü kardeşimiz Cemile Taşdemir'e ağza alınmayacak hakaretler savurmuş. Anlaşılan rahmetli Hasan Karakaya Ağabeyin yazdığı o meşhur dallı budaklı yazının tesiri geçmiş. Yeniden hatırlatmak şart oldu!" ifadelerine yer verdi.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA KÜFRETMEK ESKİ ALIŞKANLIĞIDIR"

Akademisyen İsmail Çağlar ise sosyal medya hesabından tepki gösterenlerdendi. Çağlar, "Başörtülü kadınlara küfretmek eski alışkanlığıdır. Gerçi kendisi para almadığı herkese küfredebilir" diyerek tepki gösterdi.

"KİMSEYE SAYGINIZ FALAN YOK."

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise "İstanbul Sözleşmesicileri şöyle alalım bir şeyler diyordunuz? Savunduğunuz her şeyi bir araç olarak kullanıyorsunuz. Kimseye saygınız falan yok. Bunu defalarca görmekten artık midem bulanıyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞÖRTÜLÜ BİR KARDEŞİMİZE YARATIK DEMEK, GERİ KAFALILIKTIR, HADSİZLİKTİR."

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili İsmail Kaya ise "Bir gazetecinin, sorulan soruya bu şekilde cevap vermesi kabul edilemez. Saygıdan, ahlaktan ve terbiyeden uzak bu cevabı nedeni ile Fatih Altaylı'nın Cemile Taşdemir hanımdan özür dilemesini bekliyoruz. Başörtülü bir kardeşimize yaratık demek, geri kafalılıktır, hadsizliktir" dedi.

"YARGI GEREĞİNİ YAPMALI"

Gazeteci Sabri İşbilen ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Fatih Altaylı, 28 Şubat darbesinin medya ayağının baş tetikçilerinden biriydi. Servetini de tetikçilik ve başörtü düşmanlığı sayesinde elde etti. Cemile Taşdemir hanıma ettiği hakaretin bedelini ödemeli. Yargı gereğini yapmalı."

"FERRARİ FATİH ALTAYLI SADECE HIZ SINIRINI AŞMADI, SÜREKLİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

Gazeteci yazar Aslan Değirmenci Altaylı'nın hakaretine tepki göstererek, "Ferrari Fatih Altaylı sadece hız sınırını aşmadı, sürekli kırmızı çizgileri aştı… (Türkiye'de ferrariye binen tek gazetecidir (!) kendileri…)" ifadelerini kullandı.