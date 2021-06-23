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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Hava Harp Okulu yıllığındaki 7 general, 15 Temmuz’u yönetti ihanet yıllığı

Hava Harp Okulu yıllığındaki 7 general, 15 Temmuz’u yönetti ihanet yıllığı
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde birçok subay ve generalin kalkışmaya katıldığı ve darbenin karargahı olarak kullanılan 'ndeki 7 darbeci generalin aynı dönem mezun olduğu ortaya çıktı. SABAH, 'nın 1987 yılı mezuniyet yıllığına ulaştı. Yıllıkta, 15 Temmuz'da aktif rol alan 7 darbeci generalin fotoğrafları da yer alıyor. 7 FETÖ'cü general şöyle:

Eski Tuğgeneral Emin Ayık: 7. Ana Jet Üs Komutanıydı. 7 kargo uçağının iniş yapmasına, 4 F-4 uçağının da kalkışına izin verdi.
Eski Tümgeneral Murat Suat Semiz: 'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin keşfinin yapılmasına yönelik emri verdi.
Eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak: 'nde darbe girişimini yönetti.
Eski Tümgeneral Fethi Alpay: Darbe girişimi başarısız olunca kendisini kelepçeleterek darbeciler tarafından rehin alınmış havası vermeye çalıştı.
Eski Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu: Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanı'ydı.
Eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı: Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nın başındaydı.
Eski Tuğgeneral Necip Yılmaz: 15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

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Hava Harp Okulu yıllığındaki 7 general, 15 Temmuz’u yönetti ihanet yıllığı
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