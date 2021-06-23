Hava Harp Okulu yıllığındaki 7 general, 15 Temmuz’u yönetti ihanet yıllığı

FETÖ'nün
15 Temmuz hain darbe girişiminde birçok subay ve generalin kalkışmaya katıldığı ve darbenin karargahı olarak kullanılan Hava Kuvvetleri
'ndeki 7 darbeci generalin aynı dönem mezun olduğu ortaya çıktı. SABAH, Hava Harp Okulları
'nın 1987 yılı mezuniyet yıllığına ulaştı. Yıllıkta, 15 Temmuz'da aktif rol alan 7 darbeci generalin fotoğrafları da yer alıyor. 7 FETÖ'cü general şöyle:
Eski Tuğgeneral Emin Ayık:
7. Ana Jet Üs Komutanıydı. 7 kargo uçağının iniş yapmasına, 4 F-4 uçağının da kalkışına izin verdi.
Eski Tümgeneral Murat Suat Semiz: Eskişehir
'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin keşfinin yapılmasına yönelik emri verdi.
Eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak: Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi
'nde darbe girişimini yönetti.
Eski Tümgeneral Fethi Alpay:
Darbe girişimi başarısız olunca kendisini kelepçeleterek darbeciler tarafından rehin alınmış havası vermeye çalıştı.
Eski Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu:
Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanı'ydı.
Eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı:
Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nın başındaydı.
Eski Tuğgeneral Necip Yılmaz:
15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.