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Haberler Gündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı, bitti mi?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 19:48

Sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı, bitti mi?

Sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı, bitti mi?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşme için 1 Temmuz'u işaret ederken kalkacak olan yasakları da açıkladı. Bu noktada, sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da son noktayı koydu. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum

Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşmeye geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da kalkacak olan yasakları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki en önemli detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili olan kısımdı. Bilindiği gibi, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, BU PAZAR YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

  • 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
  • Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
  • Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

  • 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
  • Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
  • Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

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Sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı, bitti mi?
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