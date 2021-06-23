Sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu cumartesi pazar günü yasak var mı, bitti mi?

Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşmeye geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da kalkacak olan yasakları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki en önemli detay ise hafta sonu ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili olan kısımdı. Bilindiği gibi, uzun bir süredir hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu pazar günü olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?
İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.