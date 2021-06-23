Son dakika! Başkan Erdoğan: "Daha güçlü demokrasi için reformları sürdüreceğiz”

Adalet hizmetlerinin eser ve hizmet siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kurul üyeleri, ülkemize yeni ve sivil bir Anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

REFORM GÜNDEMİ

"Reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdık"

Cumhurbaşkanımız, toplantıda, attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insanımızın hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirtmiş, reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını ifade etmiştir.

"REFORMLARA KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanımız, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir.