‘7/24 sahada olun’ talimatı

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan teşkilatlara Meclis'in Temmuz'da Kurban Bayramı'ndan önce tatile girdikten sonra İl yönetimi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, il milletvekilleri aynı anda sahada olması için talimat verdi. Erdoğan, 40 AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanı ile buluşmasında belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
KADINLAR VE Z KUŞAĞI GENÇLERLE BULUŞMA
Belediye başkanlarının illerine ilişkin taleplerini de dinleyen Erdoğan, '7 gün 24 saat sahada vatandaşla iç içe olun' dedi. Başkan Erdoğan milletvekilleriyle gruplar halinde istişarelerini de sürdürecek. Toplantılarda vatandaştan gelen talepler sürekli ele alınarak çözüm önerileri konuşulacak. Başkan Erdoğan'ın milletvekillerinden da yaz boyunca sahada olmasını isteyeceği öğrenildi. AK Parti Kadın Kolları
da 'Kadınlarla Büyük Türkiye" projesi kapsamında il gezilerine devam ediyor. "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" adı altında gerçekleştirilen buluşmalarda Temmuz ayının sonuna kadar 24 ilde kadınlarla buluşulmuş olacak. Kadın emeği temalı buluşmalarla, iş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor. Toplantılarda, ildeki kadınlara, KOSGEB
, Tarım İl Müdürlüğü
, İŞKUR
, Ticaret Bakanlığı
gibi kamu kurum ve kuruluşların kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Gençlik Kolları da yapacağı toplantılarda Z kuşağı gençliği ile bir araya gelecek. Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım
ve Numan Kurtulmuş
da teşkilatlarla temas kuracak.