ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maliyetinin üzerinde su sayacı alımı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, iki ihalesinden kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu öğrenildi.

ASKİ; 169 TL'LİK SAYACI 380,4 TL'DEN ALDI



Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 15 milyon 216 bin TL olduğu bildirildi.

TEK İHALEDEN KAMU ZARARI 8 MİLYON 456 BİN TL



Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 169 TL'den 10 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 1 milyon 690 bin TL olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece bir ihaleden dolayı kamu zararının 8 milyon 456 bin TL olduğu tespit edildi.

ASKİ'NİN İHALESİ YÜKSEK MALİYETTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde açık ihale yapıldığı bildirildi. İhalenin su sayacı alımı olduğu öğrenildi. İhalede 80 bin su sayacının alımı, 30 bin adet su sayacının sökümünün yapılacağı ifade edildi. Kamu İhale Kurumu; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu ihalesini iptal ettiği öğrenildi. İhale; ön ödemeli kartlı su sayacı alımı ve demontaj/montajı alım işinin yeterlilik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun teklif verilmediğinden ve yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verildiğinden iptal edildi.

ANKARA: SU SAYACININ BİRİM FİYATI 380,4 TL



Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü; 3 Eylül 2020 tarihinde yeniden ihale yapıldığı öğrenildi. İhalede 80 bin su sayacının 40 bine indiği ifade edildi. 30 bin olan su sayacı söküm işi de 25 bine düşürüldü. Söz konusu ihalenin pazarlık usulüyle yapıldığı öğrenildi. 3 Eylül 2020 tarihli ihaleyi Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalede su sayacının birim fiyatı 380,4 TL olarak belirlendi. İhalede; 40 bin sayacın toplam bedeli 15 milyon 216 bin TL gösterildi.

KÜTAHYA: SU SAYACININ BİRİM FİYATI 174,16 TL



Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü; 24 Nisan 2020 tarihinde su sayacı alım ihalesi gerçekleşti. İhaleyi Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalede su sayacının birim fiyatı 174,16 TL olarak belirlendi. İhalede; 12 bin sayacın toplam bedelinin 2 milyon 90 bin TL bildirildi.

MANİSA: SU SAYACININ BİRİM FİYATI 169 TL



Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün, 19 Şubat 2021 tarihinde su sayacı ihalesi gerçekleştiği öğrenildi. Söz konusu ihaleyi Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandığı bildirildi. İhalede su sayacının birim fiyatı 169 TL olarak belirlendi. İhalede; 10 bin sayacın toplam bedelinin 1 milyon 690 bin TL bildirildi.

AYDIN: SU SAYACININ BİRİM FİYATI 85,7 TL



Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü; su sayacı alım ihalesi gerçekleştirdi. 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen ihaleyi UFM Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin kazandığı bildirildi. İhalede su sayacının birim fiyatı 85,7 TL olarak belirlendiği, 10 bin sayacın toplam bedelinin ise 857 bin TL olduğu ifade edildi.

ASKİ'DEN 3 KISIMLI YENİ İHALE

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün; 4 Haziran 2021 açık ihalesinin ise 3 kısımdan oluştuğu bildirildi. Uzaktan Okumaya Uyumlu Mekanik Su Sayacı'nın birim fiyatının 113,67 TL olduğu, 255 bin adet sayacın toplam bedelinin 28 milyon 985 TL olduğu öğrenildi. Soğuk Su Sayacı'nın birim fiyatının 367,5 TL olduğu, 40 bin adet sayacın toplam bedelinin 14 milyon 700 bin TL olduğu bildirildi. Hacim Ölçer Mekanik Su Sayacı'nın birim fiyatının 125 TL olduğu, 20 bin adet sayacın toplam bedelinin 2 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

KAMU ZARARI 24 MİLYON 314 BİN 350 TL



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kısımlı ihaleden ise kamu zararının 15 milyon 858 bin 350 TL olduğu, 4 ihaleden toplam kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu bildirildi.

ADRESE TESLİM ŞARTNAME MADDESİ: LORA YAZILIM



İhalelerin "adrese teslim ihale" durumuna getirildiği, şartnamedeki maddelerin bire bir Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin broşüründeki teknik özelliklerin alınmış olduğu dikkat çekiyor. Şartnamelerde geçen "Lora uzaktan haberleşme sistemi kullanılması" zorunluluğu sebebiyle hiçbir firma, davet edilse de ihaleye giremiyor, çünkü sistem Mustafa Kocabaş'ın temsilcisi olduğu Luna A.Ş. ve Ahmet Somuncu'nun müdürü olduğu Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden tarafından kullanılıyor.

Söz konusu yazılımın Türkiye'de sadece bu iki şirkette bulunmasının sebebi ise Mustafa Kocabaş ile Ahmet Somuncu'nun yakın arkadaş olduğu iddia ediliyor. Mustafa Kocabaş ve Ahmet Somuncu'nun bir başka yakın arkadaşları ise, ASKİ İhale Komisyonu Başkanı Koray Erdoğan olduğu, Mustafa Kocabaş, Ahmet Somuncu ve Koray Erdoğan'ın geçmişte uzun yıllar aynı şirkette mesai yaptıkları bildirildi.