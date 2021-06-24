CHP’li Koç, Bilal Erdoğan’a 20 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç
, / SABAH Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oğlu Bilal Erdoğan
'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Koç'un, 18 Haziran 2014'te parti sözcüsü olarak görev yaptığı dönemde düzenlediği basın toplantısında, Bilal Erdoğan'ın bir restoranda vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları, terör örgütü mensuplarının şiddet içeren fotoğraflarıyla basına göstererek "Erdoğan DEAŞ'lılarla yan yana" algısı oluşturmuştu. Koç'un toplantıda gösterdiği ve terör örgütü üyesi olduğunu iddia ettiği fotoğraftaki kişilerin ise, söz konusu restoranın sahipleri olduğu ortaya çıkmıştı. Restoran sahiplerinin, birçok ünlü isimle de fotoğraf çektirdiği görülmüştü.