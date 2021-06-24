Delta teyakkuzu

Delta varyantının şu ana kadar saptanan varyantlar arasında en bulaşıcı varyant olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Orijinal varyanta göre iki kat daha fazla bulaşıcı olabileceği söyleniyor. Ölüm oranlarını artırıp artırmadığı konusunda tam veriler yok ama artırabileceği ile ilgili kaygılar var. Girdiği ülkelerde de hızla yayılıyor. Mesela İngiltere'de çok baskın, Amerika ve Almanya'da da artış gösteriyor. Fazla bulaşıcı olduğu için girdiği ülkelerde de diğer varyantların yerine geçtiği söyleniyor. Bütün dünya bu varyantla ilgili olarak teyakkuzda ve birçok ülke açılmayı ertelemiş durumda. Durum sıkıntılı görünüyor, önlemlere dikkat etmekte fayda var. Özellikle tüm toplumun yüzde 70'i iki doz aşılanmadan bu varyantın biraz sıkıntı yaratacağı söyleniyor" dedi.

AŞI ETKİNLİĞİNDEN KAÇIYOR



Delta ile ilgili bir diğer sorunun da aşı etkinliğinden kaçması olduğunu ve bunun aşının etkisini azalttığını belirten Prof. Dr. Yavuz, "Mesela mRNA aşıları yüzde 95 etkiliyken deltaya karşı yüzde 75 etkili oluyor. Coronavac aşısının da etkinliğinin azalacağı tahmin ediliyor. O nedenle aşı bağışıklığını sağlayana kadar bir miktar dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

EYLÜL-EKİM'DEN ÖNCE ÖNLEMLER GEVŞEMEMELİ



Türkiye'nin bu varyant nedeniyle eylül-ekim aylarından önce gevşememesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu varyant ülkemize ilk geldiğinde duyurmuştu ve yeni yaptığı açıklamada sayının arttığını söyledi. Eğer biz önümüzdeki aylarda yüzde 70 bağışıklığı sağlamadan önlemleri gevşeterek devam edersek bu varyant Türkiye için de sıkıntı olabilir. Özellikle yaz aylarındaki düğün, nişan ve toplantılar açık havada bile yapılsa kalabalıkların oluşması toplumun yeterince aşılanmamış olması nedeniyle bizim açımızdan sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKÇILAR VE 65 YAŞ ÜSTÜNE BİR ÜÇÜNCÜ DOZ YAPILABİLİR



Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşı olmalarının planlandığını belirten Yavuz, son olarak şunları dile getirdi: "Şu an yaptığımız aşıların ne kadar süreyle etkili olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yapılan birtakım özel antikor testlerine göre 6 ay gibi bir süre sonra ek bir doza ihtiyaç olduğu görülüyor. Coronavac aşısı da bu varyanta karşı dayanıksız bir aşı olabilir. O nedenle sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü bağışıklığı baskılanmışlara ek bir doz yapılması gerekecek gibi görünüyor. Çünkü onların aşı olmasının üzerinden altı ay geçti. O nedenle bir doz daha yapılacak, öyle bir planlama var."