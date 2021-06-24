Fatih Portakal "İnanmıyorum" demişti! Yarın 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu alabilecek

"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ OLAN HERKES RANDEVU ALABİLİR OLACAK"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." dedi.

"18 YAŞ ALTI İÇİN BİLİM KURULU DÜNYADAKİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİYOR"

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız" ifadelerine yer verdi.