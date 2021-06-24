‘İBB’de insan hakkı ihlallerinden vazgeçin’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
, seçimlerin ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi tarafından çıkarılan yaklaşık 16 bin işçi adına açıklama yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım
yaptığı açıklamada, "2 yıl boyunca uygulamış olduğu insan hakkı ihlallerine bir an önce son vermeleri için İBB'ye çağrıda bulunuyoruz" dedi. '16 milyonu kucaklayacağız' diyenlerin 16 bin işçiyi haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığını belirten Yıldırım, "Namus sözü veriyoruz, evine ekmek götüren bir işçinin işine son vermeyeceğiz dediniz, hukuku ayaklar altına alarak işçilerin, inançlarını, düşüncelerini aşağılayarak, mobbing uygulayarak, pandemi döneminde işine son verdiniz. İBB'yi partizanlığın merkezi haline getirdiniz" ifadelerini kullandı.