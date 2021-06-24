İYİ Partili Türkkan’ın gazeteciyi darp eden yeğeni tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'yu darp ettikleri için gözaltına alınan 4 saldırgandan biri olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeğeni İbrahim Hasırcı tutuklandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası'ndaki çiftliğinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına önceki gün başlandı.



Bölgeye giderek yıkımı haberleştirmek için çekim yapan İHA muhabiri Mustafa Uslu ise çiftlikten çıkan Türkkan'ın 4 çalışanı tarafından feci şekilde darp edildi. Hastaneye kaldırılan Uslu, 10 gün iş göremez raporu alırken saldırgan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken muhabiri acımasızca darp eden Türkkan'ın öz yeğeni İbrahim Hasırcı hakkında tutuklama kararı verildi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mustafa Uslu'yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Altun, Uslu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.