Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı'ya son görev

İzmir Torbalı'da yaşayan ve 5 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Zeynel Abidin Subaşı, vasiyeti üzerine memleketi Adıyaman'da sonsuzluğa uğurlandı. 1953 doğumlu Kıbrıs Gazisi Zeynel Abidin Subaşı için Adıyaman Merkez Mezarlık Camiinde askeri tören düzenlendi.





Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.





Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu Murat Kazım Subaşı'na takdim etti.

Tören sonrası Vali Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Zeynel Abidin Subaşı'nın çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.