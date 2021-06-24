Şilan, annesinin sözünü dinleyip PKK’dan kaçtı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu teröristlerden biri ise Van
'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Atiye Dayan
'ın, 6 yıl önce, 17 yaşındayken işyerinde yemeğine ilaç katılarak zehirlendikten sonra dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan. Şilan'ın, annesinin yaptığı "Kızım gel lütfen. Gel devletin sıcak eline sığın ve kurtul o bataklıktan" çağrısının ardından 4'üncü denemesinde örgütten kaçmayı başardığı öğrenildi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır
'dan Almanya
'ya uzanan evlat nöbetinde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.