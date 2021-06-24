Son Dakika Haberleri: 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa bir süre içerisinde sınırlarını aştı. Birçok Avrupa ülkesinde görülen koronavirüs 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de görüldü. Türkiye salgına karşı başarılı bir mücadele gösterirken, birçok ülkeye de yardımda bulundu.
TAM KAPANMADA VAKA SAYILARI KONTROL ALTINA ALINDI
Koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşmıştı. Artışların ardından Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkmıştı. Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma kararı kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler aylar sonra en düşük seviyelerini gördü.
Son Dakika: 24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI
Verilerde yaşanan düşüşün ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Düşüş bu süreçte de devam ederken, geçen günlerde az da olsa vaka ve vefat sayılarında bir artış gözlemlendi. Dün vaka sayısı 5 bin 809, vefat sayısı ise 65 oldu. Sağlık Bakanlığı 24 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında son durum...
24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 24 Haziran tarihinde 223 bin 385 koronavirüs testi yapıldı. Vaka ve vefat sayılarında düne göre düşüş yaşandı. Bugün 5 bin 703 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 498 oldu. Ağır hasta sayısı ise 752 olarak kayıtlara geçti. Bugün 59 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 49 bin 417'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 846 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e çıktı. Öte yandan bugüne kadar toplam 59 milyon 444 bin 650 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.
23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Dün 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.
22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 22 Haziran'da 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.
21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Haziran tarihinde 221 bin 52 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 294 olurken, hasta sayısı 429 oldu. Ağır hasta sayısı ise 808 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Vefat sayısı uzun zaman sonra en düşük seviyelerinden birini gördü. 51 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 49 bin 808'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 93 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e çıktı. Öte yandan bugüne kadar 58 milyon 773 bin 835 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.
20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 20 Haziran tarihinde 213 bin 297 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı Kabin Toplantısı öncesi 5 bin 91 olurken, hasta sayısı da 409 oldu. Ağır hasta sayısı ise 813 olarak kayıtlara geçti. Bugün 63 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 185'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 219 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e çıktı. Bugüne kadar 58 milyon 552 bin 738 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi.
19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Haziran'da 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.
18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Haziran tarihinde 224 bin 128 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 575 olurken, hasta sayısı 497 oldu. Ağır hasta sayısı ise 856 olarak kayıtlara geçti. Bugün 59 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 71'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 427 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224 oldu. Öte yandan 58 milyon 123 bin 990 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e çıktı.
17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 17 Haziran'da 62 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı. Yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.
16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Haziran tarihinde 227 bin 163 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 221 olurken, hasta sayısı 548 oldu. Ağır hasta sayısı ise 881 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında düşüş yaşanırken, 71 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 48 bin 950'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi sona eren ya da karantina süresi biten 4 bin 632 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Bugüne kadar 57 milyon 674 bin 798 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.
15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 15 Haziran tarihinde 223 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 milyon 955 olurken, hasta sayısı da 532 oldu. Ağır hasta sayısı ise 886 olarak kayıtlara geçti. Bugün 84 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 879'a yükseldi.
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 186 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye çıktı. Bugüne kadar 57 milyon 447 bin 635 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.