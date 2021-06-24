Son Dakika: 24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Türkiye'de 24 Haziran tarihinde 223 bin 385 koronavirüs testi yapıldı. Vaka ve vefat sayılarında düne göre düşüş yaşandı. Bugün 5 bin 703 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 498 oldu. Ağır hasta sayısı ise 752 olarak kayıtlara geçti. Bugün 59 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 49 bin 417'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 846 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e çıktı. Öte yandan bugüne kadar toplam 59 milyon 444 bin 650 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Dün 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.