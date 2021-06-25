Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu verileri, bakanlık resmi internet sitesi üzerinde duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını buradan öğrenebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...