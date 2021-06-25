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Haberler Gündem Haberleri 24 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 24 Haziran 2021 korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 25.6.2021 07:28 Son Güncelleme: 25.6.2021 07:28

24 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 24 Haziran 2021 korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

24 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 24 Haziran 2021 korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde etkilerini 1 yıldan fazla süredir gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden salgının ilk vakasından bu yana günlük korona son durum verilerini duyuruyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 5 bin 703 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkarak tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. 24 Haziran koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu verileri, bakanlık resmi internet sitesi üzerinde duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını buradan öğrenebilirsiniz.

24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika 24 Haziran koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 703
  • HASTA SAYISI: 498
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 846

23 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 809
  • HASTA SAYISI: 550
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 917



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 51,27
  • Ankara'da 93,11
  • İzmir'de 25,99 oldu.


Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Kars
  • Gümüşhane
  • Bartın
  • Balıkesir
  • Kırklareli oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

22 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 143
  • HASTA SAYISI: 565
  • VEFAT SAYISI: 57
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 214

21 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 294
  • HASTA SAYISI: 429
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143
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24 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 24 Haziran 2021 korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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