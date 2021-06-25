İstanbul yerli atık su tesisini kaybetmiş! Ağva başarısı Haliç'e uygulanacaktı

Türkiye denizlerinde son günlerde çevre kirliliğine yol açan musilaj sorununu çözmek için çalışmalar devam ederken, Marmara bölgesinde denize karışan atıksuların musilaj oluşumunda etkili olduğu yönünde uyarılar da artıyor. Ekrem İmamoğlu tarafından temel atmama töreni yapılan Silahtarağa ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin örneğinin 2017 yılında Şile Ağva'da yapıldığı ortaya çıktı. Ağva'da atıksuların ileri seviyede arıtılmasını sağlayan ileri biyolojik arıtma tesisinde, kirli olarak gelen sulardaki azot ve fosfor temizlenerek, temiz su seviyesinde denize veriliyor. 2017 yılında hizmete alınan tesis, 2018 yılında İTÜ tarafından geliştirilen membran teknolojisiyle, ileri seviye arıtma özelliğine kavuşarak kapasitesi artırıldı. Ağva'da başarılı olan tesisin Haliç'e kurulması planlanmıştı ancak Ekrem İmamoğlu yönetimi devraldıktan sonra törenle, projeyi iptal etti.

YERLİ TEKNOLOJİYLE ATIKSU İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜ



İSKİ tarafından Şile Ağva'da evsel atıksuların arıtılması amacıyla projelendirilen biyolojik arıtma tesisi, 2018 yılında İTÜ Memtek işbirliğiyle, ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürüldü. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölgenin atıksularında yaşanan artış nedeniyle yapılan revizyon kapsamında, İTÜ MEMTEK tarafından geliştirilen yerli membranlar kullanıldı. Ek inşaat yapılmadan 2000 metreküplük kapasitesi 4000 metreküpe çıkarılan tesis, ihtiyaç duyulması halinde 8 bin metreküp suyu ileri biyolojik sistemle arıtabiliyor.

2017 yılının ilk çeyreğinde başlanarak yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda, tesis revize edilerek membran sistemi kuruldu. Daha önce oksidasyon hendeği ve yüzeysel havalandırıcılar aracılığıyla havalandırma gerçekleştirilen tesiste, yapılan düzenlemeler sonrasında blower ve difüzörlü havalandırma sistemine geçiş yapıldı.Revizyon için yerli membranların kullanımı tercih edilen tesiste, her biri 555 m2 yüzey alanına sahip 20 modül bulunuyor. Ayrıca tesiste bulunan iki ayrı havuzda onar adet membran modülü ile toplamda 11.100 m2ye kadar ulaşan yüzey alanı mevcut. Her bir metre kareden saatte 15 litre su geçişi yaşanıyor, yoğunluk durumuna göre bu seviye 30 litreye kadar çıkartılabiliyor. İki havuz bir birinden bağımsız bir şekilde çalışabilme olanağına sahip durumda. Bir kısmın temizlik ve bakım işlemi yapılırken diğer kısım çalışabiliyor.

Şile'de başarıyla uygulanan sistemin İstanbul'un diğer bölgelerinde de hayata geçirilebilmesi amacıyla, Haliç'e kurulması kararlaştırıldı. İSKİ tarafından 2018 yılında hazırlanan projeyle günde 435.000 m3 ve membran teknolojisi ile yapılacaktı. Tesisin tamamı yeraltında yapılacak, üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı. Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı.

Fatih, Eyüpsultan ve Alibeyköy gibi Haliç'in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında, günlük 1 milyon m3 atıksuyun tamamı, Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölgedeki rezerv alanı yapılacaktı. Böylece kentsel dönüşümden dolayı Arnavutköy bölgelerinden artarak gelecek atıksu yükü Yenikapı'ya kadar çok uzun bir mesafede taşınmamış olacak, sonuçta ciddi bir tasarruf sağlanacaktı. Ancak Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler sonrasında temelinin atılması planlanan projeyi, medya ve kamuoyu önünde temel atmama töreni adıyla iptal etti. AK Parti İBB Çevre Komisyon Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu temel atmama töreni yaptığı yıl, İSKİ Dünya'daki en prestijli ödül olan Dünya Su Lideri ödülünü almıştı. Biz başkanın kararını önce şaka sanmıştık. Ama şuanda İstanbul'un denizlerine ve derelerine maalesef kirli su akıyor. İki yılda gelinen nokta bu" diye konuştu.