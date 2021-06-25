KHK ile ihraç edilen eski Askeri Mahkeme üyesinin cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski AYİM üyesi Şerif Bek hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, eski AYİM üyesi Bek'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 8 yıl hapis cezası vermiş, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasıyla ceza 12 yıla çıkarılmıştı. Cezaya indirim uygulayarak 10 yıla indiren heyet, Bek'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

GENEL KURUL CEZAYI ONADI



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Şerif Bek'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

SİLAHLI KUVVETLERDEN ÇIKARILMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ



Ayrıca 9. Ceza Dairesi heyeti, Olağanüstü Hal Kapsamındaki (OHAL) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Bek'in cezasını dikkate alarak, Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde sanığın Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasına, ilişiğinin kesilmesine ve tekrar Silahlı Kuvvetlere kabul edilmemesine hükmetmişti.