KİPTAŞ Merter’deki otoparkı sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ 23 Haziran'da 5'inci kez düzenlediği müzayede İGDAŞ'a ait Merter'deki hizmet binasını 147 milyon 174 bin 933 TL'ye özel bir inşaat firmasına sattı.



Satılan hizmet binasında İSPARK'a ait katlı otoparkın da bulunduğu ortaya çıkarken İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu satış işlemine sert tepki gösterdi. Göksu, ""İstanbul Nimet" derken anladıkları İBB'nin hizmet binalarını satmakmış. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılmış Merter'deki dev hizmet binasını geçen yıl "Otopark yaptık" diyerek açıp şimdi de 147 milyon liraya sattı. İşte İBB'yi getirdikleri nokta. Sırada neresi var?" ifadelerini kullandı.



'YENİ YAPILMIŞ GİBİ AÇILMIŞTI'



İBB Merter'de faaliyet gösteren 900 araçlık İSPARK katlı otoparkını yeni yapılmış gibi göstermişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal meyda hesabı üzerinden 2 yıldır kullanılmakta olan 900 araçlık otoparkı hizmete açtıklarını açıklayıp "Merter'de yapımını tamamladığımız 900 araçlık katlı otoparkımızı hizmete açtık. Otopark yıllardır ciddi sıkıntı yaşanan bölgede hem semt sakinlerine hem de esnafa hizmet verecek" demişti. Ancak Katlı otoparkın 2018 yılında AK Parti döneminde yapılıp hizmete açıldığı ortaya çıkmıştı.