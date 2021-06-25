Korkunç cinayetin katil zanlısı emekli polise 18 yıl hapis

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli, eski özel harekat polisi Hakan Balcı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, şikayetçiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Hakan Balcı'nın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatını istedi. Savcı, sanığın maktul Hasan Haluk Yalçın'ı kasten öldürme suçundan eylemine uyan TCK'nın 81-1 maddesi gereğince ömür boyu hapsini talep etti.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi avukatları bir önceki duruşmada yaptıkları savunmaları tekrarlayarak, "Bu suç canavarca ve eziyet çektirerek işlenmiştir. Maktul öldürülmeden önce zorla götürülmüştür ve götürüldüğü yerde, yerde kan izleri vardır. Maktul kendi rızasıyla gittiyse, neden cep telefonu, cüzdanı, sigarası ve çakmağı kendi aracında kalmıştır." dediler. Sanığı özel harekatçı ve keskin nişancı olduğunu da sözlerine ekleyen sanık avukat Gülen Dokuzoğlu Can ve Şerife Sultan Alp, "Maktulü oracıkta vurup öldürebilirdi. Ancak o canavarca bir hisle acı çektirmeyi tercih etmiştir. Otopsi raporunda da bu mevcuttur." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olayda öldürme kastının olmadığının belirterek, istemesi halinde maktul avukatlarının da belirttiği gibi her türlü şekilde cinayeti işleyebileceğine dikkat çekerek, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.



Eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Sanık son sözünde yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Maktul benim samimi arkadaşımdı. Büfenin devri ve borcu konusunda aramız açıldı. Aileye özellikle baş sağlığı diliyorum. Öldürme kastım yoktu. Öldürmeyi istesem, defalarca yapardım. Uzun süre polislik yaptım. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlarda bulundum. Öldürme tekniklerini biliyorum ve delil bırakmadan yok edebilirdim. Yine tekrarlıyorum. Ben maktulü bırakıp gittiğimde hala yaşıyordu. Oradan yürüyerek geri gelmesi için bıraktım. Hatta ben dönerken küfür etmeye de devam ediyordu. Olayın bu şekilde sonuçlanmasını hiç istemedim" dedi.

18 YILA MAHKUM ETTİ

Son sözlerin ardından Mahkeme heyeti sanığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat ettirirken, Hasan Haluk Yalçın'ı önce kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, olayda haksız tahrik olduğuna kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla indirdi. Takdir indiriminde bulunmayan heyet oy birliği ile bu kararları verdi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç cinayet geçtiğimiz yıl 28 Eylül'de, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın ile emekli Özel Harekat Polisi Hakan Balcı, bir mekanda karşılaştı. Tartışan Yalçın ve Balcı, otomobille ormanlık alana gitti. İddialara göre Hakan Balcı, burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla yaralayıp, boğarak öldürdü. Balcı, sonrasında cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, vücudunda kısmen yanıklar oluşan Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan Balcı'yı evinde gözaltına aldı. Balcı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.