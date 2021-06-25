Numan Kurtulmuş'tan çizer ve ressam Şafak Tavkul için başsağlığı mesajı

Şair, yazar, müzisyen ve siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, "Güzel insan, sevgili arkadaşım Şafak Tavkul, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevla rahmet eyleye." paylaşımını yaptı.

Yazar Mustafa Armağan da Tavkul'un, şehit Erol ve Abdullah Tayyib Olçok'u resmettiği eseri paylaşarak, "Bir güzel insandı Şafak Tavkul. Gönlü medeniyetimizden yana yanan bir sanatçıydı. Ressam, çizer, yazardı. Hepsinden mühimi, gönül insanıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, karikatürist ve yapımcı Hasan Kaçan, "Canım kardeşim, dostum, arkadaşım, çizgidaşım, ülkemizin büyük ressamlarından Şafak Tavkul, Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Tekrar mülaki oluruz Bezm-i Ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yazar Samed Karagöz de "Şafak Tavkul ağabey vefat etmiş. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bilirdim. Boşluğu doldurulamaz bir sanat insanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçının vefatının ardından Fidan Sanat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hocamız, zor bir hastalık süreci sonucunda Rahman'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Yakınlarına sabır, sanat camiası ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.