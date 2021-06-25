PKK’nın suikast timi yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Suriye
'den gönderdiği suikast timi Şanlıurfa
Müdürlüğü ekipleri tarafından Birecik
'te yakalandı. Suriye'den gönderildiği belirlenen S.P. adlı teröristin üzerinde 'Saddam Beretta' olarak bilinen Beretta Mod 951 model tabanca' ele geçirildiği öğrenildi. Teröristin AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız
ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere geldiği tespit edildi. Kendisine yönelik suikast girişimi önlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, daha önce de çok sayıda suikast girişiminin önlendiğini belirtti. Yıldız, görünürde PKK olmasına rağmen, suikast girişiminin arkasında HDP'li siyasetçilerin bulunduğundan emin olduğunu belirtti.
BU YÜZDEN YAPMAK İSTEDİLER
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız:
Daha önce de tehdit
etmişlerdi. Çekil diye...
Amaçları Suruç'u
yönetmek. Böylece
Kobani-Suruç arasında
militan ve lojistik
sevkiyatı kolaylaşacak.