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Giriş Tarihi: 25.6.2021

PKK’nın suikast timi yakalandı

PKK’nın suikast timi yakalandı
Terör örgütü PKK'nın Suriye'den gönderdiği suikast timi Şanlıurfa Müdürlüğü ekipleri tarafından Birecik'te yakalandı. Suriye'den gönderildiği belirlenen S.P. adlı teröristin üzerinde 'Saddam Beretta' olarak bilinen Beretta Mod 951 model tabanca' ele geçirildiği öğrenildi. Teröristin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere geldiği tespit edildi. Kendisine yönelik suikast girişimi önlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, daha önce de çok sayıda suikast girişiminin önlendiğini belirtti. Yıldız, görünürde PKK olmasına rağmen, suikast girişiminin arkasında HDP'li siyasetçilerin bulunduğundan emin olduğunu belirtti.

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PKK’nın suikast timi yakalandı
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