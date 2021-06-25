Son dakika: Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Karşılıklı olarak tanınacak

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir.