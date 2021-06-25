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Giriş Tarihi: 25.6.2021 21:43 Son Güncelleme: 25.6.2021 21:54

Son dakika: Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Karşılıklı olarak tanınacak

Son dakika: Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Karşılıklı olarak tanınacak

Gelen son dakika haberine göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye ile Ukrayna vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildiğini belirtti.

Son dakika haberleri: Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Ukrayna'ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere Kovid-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Karşılıklı olarak tanınacak
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