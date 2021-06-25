Torbalı'da bitmeyen yol çalışması vatandaşa eziyet oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları eziyete dönüştü. Derin kazılar nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşarken evlerindeki vatandaşlar ve işyerlerindeki esnaflar da toz nedeniyle güçlük çekiyor.

Torbalı halkının hizmet beklerken eziyet çektiğini dile getiren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Pandemi döneminde zor günler yaşayan vatandaş ve esnaflarımız normalleşme süreci ile beraber tam rahatlamışken Büyükşehir Belediyesi'nin bu kazılarının zamanlaması çok yanlış olmuştur. Plan yok, program yok, üstüne bir de iş bilmezlik ve beceriksizlik eklenince basit bir altyapı çalışması Torbalı'da maalesef büyük bir eziyete dönüşmüş durumda" dedi.

Torbalı halkı ve ilçe esnafının çektiği eziyetten Torbalı Belediyesi'nin de sorumlu olduğunu vurgulayan Günaydın, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı ile zaten alakası yoktu, hiçbir zaman da olmadı. İlçede yaşanan bu sıkıntıları görmezden gelmeleri normal. Peki Torbalı Belediyesi neden vatandaşını duymuyor? Aynı yolları belediye yöneticileri de kullanmıyor mu? Bozuk yol şikayetleri sizlere de gelmiyor mu? Belediye Başkanı Sayın Mithat Tekin'in konuyu sürekli gündeme taşıması, Torbalı'nın hakkını ve hukukunu savunması lazım. Kendisinden beklediğimiz, Büyükşehir'in vurdumduymaz tutumuna karşı ilçemizin hakkını gür bir sesle savunmasıdır. Eğer böyle bir mücadele başlatırsa, bu mücadelesinde biz de yanında oluruz. Torbalı'yı üvey evlat olarak gören İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleri hatırlatmak gerekiyor. Şu an Torbalı'da tüm sokakları eş zamanlı kazdılar ve bir metre asfalt atmadan öylece bıraktılar. Hala kazmaya devam ediyorlar. Peki, aynı şeyi Karşıyaka'da, Bornova'da, Narlıdere'de yapabilirler miydi? Oralarda gerçekleşen altyapı çalışmalarında, gösterdikleri hassasiyeti maalesef Torbalı'da göstermiyorlar. Belediye Başkanı Sayın Mithat Tekin'in bunu iyi görmesi lazım" dedi.

TORBALI HALKI KAPI VE PENCERE AÇAMAZ OLDU

Bozuk yollar nedeniyle her gün onlarca vatandaştan şikayet aldıklarını belirten AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Torbalı halkı bozuk yollardan oldukça muzdarip. Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi'nde muhatap bulamayan vatandaşlarımız şikayetlerini bizlere iletiyorlar. Torbalı halkı evinde kapı-pencere açamaz oldu. Arabalarda alt takım kalmadı. Başta moto kuryeler olmak üzere motosiklet sürücüleri sürekli kazalara karışıyor. Asfalt yapmayı beceremiyorsunuz, bari çukurları doldurup, yolları sulayın. Torbalı halkına bu kadar eziyet etmeye hakkınız yok" dedi.



Belediye çalışmayınca yollarda biriken tozları vatandaş süpürdü

TORBALI HEPİMİZİN, İLÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

Büyükşehir'in plansız altyapı çalışmalarının 2014-2019 yılları arasında AK Parti Belediyesi döneminde de yoğun bir şekilde gerçekleştiğini hatırlatan Günaydın, "Torbalı tarihinin en yoğun altyapı çalışmaları 2014-2019 yılları arasında AK Parti belediyesi döneminde yapıldı. O dönemde hem Büyükşehir kazıları, hem Tedaş kazıları, hem Telekom kazıları, hem de Doğalgaz kazıları yapılıyordu. Ama AK Partili ilçe belediyemiz gece vakti kazılan yollarda asfalt çalışması yaparak vatandaşlarımızın eziyet çekmesini engelliyordu. Bu konuda sık sık Büyükşehir Belediyesi ile de karşı karşıya geldiğini tüm Torbalı halkı hatırlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engelleme çalışmalarına rağmen Torbalı halkı AK Parti döneminde hiçbir eziyet yaşamadı. Önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Adnan Yaşar Görmez bu konuda oldukça duyarlı davrandı. Aynı duyarlılığı mevcut Belediye Başkanı Sayın Mithat Tekin'in de göstermesi gerekiyor. Torbalı hepimizin, bu ilçenin hakkını ve hukukunu savunalım, her platformda ilçemize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.