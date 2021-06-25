Türkiye düşmanları dernek kurdu! ‘Teksas Şerifi’ de FETÖ oyununda





Kitapta Trump ile Erdoğan arasında ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu, Suriye iç savaşı ve S-400 konusuyla ilgili kendi tanıklığına ve bazı iddialara da yer veriliyordu. Ancak Bolton'un yapılan görüşmeleri kitabına manipüle ederek aktardığı iddia edildi. Trump ise Eylül 2019'da Bolton'u görevden aldığını duyurmuştu.



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